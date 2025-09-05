Beşiktaş, Denayer ile görüşmelere başladı

BEŞİKTAŞ’TAN YENİ TRANSFER HAMLESİ

Süper Lig’in köklü takımlarından Beşiktaş, Real Madrid forması giyen Raul Asencio ile yaptığı görüşmelerin yanı sıra savunma hattını güçlendirmek için yeni bir isimle daha ilgileniyor. Belçika basınında çıkan haberlere göre, Beşiktaş, Galatasaray geçmişi bulunan Jason Denayer ile bağlantı kurmaya başladı. Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Fateh’te forma giyen ve şu anda serbest durumda olan Denayer ile iletişim haline geçildi.

DENAYER İÇİN TEKLİF YAPILDI

Yapılan haberlere göre, Beşiktaş, 30 yaşındaki savunma oyuncusuna 2 yıllık bir sözleşme ve yıllık 1.5 milyon euro teklif etmiş durumda. Denayer’in Siyah-beyazlı ekibe olumlu bir yanıt verdiği bildiriliyor. Bu durum, Beşiktaş’ın savunma hattında önemli bir takviye gerçekleştirmesi anlamına geliyor.

POLUISTA VE UDUOKHAİ İLE YOLLAR AYRILACAK

Beşiktaş’ın gerçekleştireceği bu transferlerin ardından ekipteki bazı oyuncularla yolların kesin olarak ayrılması bekleniyor. Gabriel Paulista’nın Brezilya ekiplerinden talipleri olduğu, Felix Uduokhai’nin ise Rusya’dan teklifler aldığı öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetimin, bu transferlere izin vereceği bildirildi.