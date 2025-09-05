Beşiktaş, Denayer İle Görüşmeye Başladı

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Beşiktaş, Real Madrid’de forma giyen Raul Asencio ile devam eden temasların yanı sıra, savunma hattını güçlendirmeye yönelik adımlar atıyor. Bu kapsamda, yönetim Jason Denayer transferi için harekete geçti. Belçika basınından alınan bilgilere göre, siyah-beyazlı ekip, daha önce Galatasaray’da da oynamış olan Denayer’i kadrosuna katmayı planlıyor.

SAVUNMA OYUNCUSUYLA GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Beşiktaş, son olarak Suudi Arabistan takımlarından Al Fateh’te görev yapan ve şu an serbest durumda bulunan 30 yaşındaki savunmacıyla görüşmelere başladı. Yapılan iddialara göre, Beşiktaş yönetimi Denayer’e 2 sezonluk bir kontrat ve yıllık 1,5 milyon Euro maaş teklif etti. Deneyimli futbolcunun bu teklife olumlu yaklaştığı bildiriliyor.

Savunmaya yönelik yapılacak transferlerin akabinde, Beşiktaş’ta Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai’nin takımdan ayrılması bekleniyor. Brezilyalı stoper Paulista’nın ülkesinden gelen tekliflerle karşılaştığı, Uduokhai’ye ise Rusya’dan teklifler geldiği öğrenildi.