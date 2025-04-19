Beşiktaş Deplasmanda Göztepe İle Berabere Kaldı

BEŞİKTAŞ’IN GÖZTEPE İLE BERABERLİĞİ

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuç, siyah-beyazlıların galibiyet hasretinin 3 maça çıkmasına neden oldu. Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maç sonrası dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

İLK YARIDA KONTROL BEŞİKTAŞ’TAYDI

Solskjaer, ilk yarıda oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını belirtti. “Aslında ilk yarıda çok iyiydik. Oyunu kontrol altında tuttuk, skoru 2-0’a getirebilirdik. Rafa Silva’nın golü çok küçük bir ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. İlk yarıdaki hücum aksiyonlarımız çok iyiydi.” dedi. Ancak ikinci yarıda aynı performansı sergileyemediklerini vurguladı. “Golden sonra duygusal bir kırılma yaşadık. Duygularımızı kontrol etmekte zorlandık. Zor bir dönemden geçiyoruz, bu da etkili olmuş olabilir. Kontrolü kaybettik ve bunu düzeltmemiz gerekiyor. Semih’in girdiği pozisyonlar vardı, golü bulabilirdi ama olmadı.” şeklinde konuştu.

DEĞİŞİKLİKLERİN NEDENİ

İkinci yarıdaki değişikliklerin sebebini de açıklayan Solskjaer, “Kontrolü kaybettiğimiz için değişiklik yaptım. Orta sahada çok fazla alan verdik. Bu nedenle 3 stoper ve kenarlarda iki oyuncuyla oyunu dengelemeye çalıştık. Ortalardan gol bulmayı hedefledik ancak ikinci yarıda oyuna tam anlamıyla giremedik. Semih’i oyuna aldık, golü atmaya çok yakındı.” ifadelerini kullandı.

İSMAİL KÖYBAŞI İLE SOHBET

Maç sonrası Beşiktaş’ın eski futbolcusu İsmail Köybaşı ile yaptığı kısa sohbeti sorulan Solskjaer, “İsmail Köybaşı, Beşiktaş tarihinin önemli isimlerinden biri. İyi bir insan. Maç sonrası kendisiyle biraz sohbet ettik. Bize karşı gol atmamış olsa daha mutlu olurdum ama iyi bir karakter. Birbirimize şans diledik.” dedi.