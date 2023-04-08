Beşiktaş depremzedeler için sahaya çıkacak

Beşiktaş, çarşamba günü depremzedeler destek için İspanyol ekibi Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.

İspanya’nın köklü kulüplerinden Atletico Madrid, depremzedeler için Türkiye’ye gelecek. Kulüp CEO’su, yardım elini uzatmak için Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ferit Şahenk’ten destek istemişti. O yardım ortaklığı şekillendi, Atletico Madrid, Beşiktaş ile dostluk maçı yapacak. NTV ve Star’dan naklen yayınlanacak mücadelenin tüm geliri depremzedelere bağışlanacak. Beşiktaş Atletico Madrid maçı 12 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.30’da NTV ve Star’dan canlı yayınlanacak.