“Beşiktaş, Derbide Galatasaray’ı Yendi”

MAÇIN İLK YARISINDA ETKİLİ PERFORMANS

Tüpraş Stadı’ndaki karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi Beşiktaş, birçok pozisyona girerek etkili bir oyun sergiledi. Galatasaray kalecisi Gamze, rakibinin net pozisyonlarını değerlendirip gole izin vermedi. İlk yarı, her iki takım arasında golsüz eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin 47. dakikasında Halilaj’ın attığı gol ile öne geçen Beşiktaş, maçı 1-0 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Bu zaferle Beşiktaş, ligdeki 5. galibiyetini alarak puanını 16’ya yükseltti. Galatasaray ise, iki maçının eksik olmasına rağmen ikinci kez mağlup olarak puanında 12’de kaldı.

ATATÜRK ANISINA SAYGI

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yılında anıldı. Müsabaka öncesinde iki takım, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz.” yazılı pankartla seremoniye çıktı. İstiklal Marşı’ndan önce, Atatürk ve ebediyete intikal eden şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

TRİBÜNDE VATANDAŞ DESTEK

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbiyi yaklaşık 5 bin siyah-beyazlı taraftar takip etti. Ligin 8. haftasındaki bu derbi için Tüpraş Stadı’na katılan taraftarlar, maç boyunca takımlarını coşkuyla destekledi. Maç sonucu Beşiktaş United Payment: 1 – Galatasaray Petrol Ofisi: 0 olarak kaydedildi.

MAÇIN DETAYLARI

Stat: Tüpraş

Hakemler: Sercan Yılmaz, Önder Osman Zengin, Mahmut Can Çilkız

Beşiktaş United Payment: Ezgi Çağlar, Ece Tekmen, Kezban Tağ, Ogbonna, İlayda Civelek, Elif Keskin (Dk. 90+4 Didem Karagenç), Meryem Cennet Çal, Fatimatou, Pintassilgo (Dk. 87 Başak Gündoğdu), Halilaj (Dk. 90+4 Seda Nur İncik), Fishley (Dk. 62 Varela)

Galatasaray Petrol Ofisi: Gamze Nur Yaman, Berna Yeniçeri (Dk. 90 Nazlıcan Parlak), Eda Karataş, Demehin, Ecem Cumert, Bakarandze, Ebru Topçu, Sabastine (Dk. 46 Diallo), Arzu Karabulut, Usme (Dk. 46 Ecem Esen), Staskova (Dk. 77 Manga)

Gol: Dk. 47 Halilaj (Beşiktaş United Payment)

Sarı kartlar: Dk. 78 Bakarandze (Galatasaray Petrol Ofisi), Dk. 84 Varela (Beşiktaş United Payment)