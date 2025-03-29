Beşiktaş Derbide Galatasaray ile Berabere Kaldı

DERBİ MAÇININ İLK YARISI

Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, derbi mücadelesinde sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda 1-1’lik eşitlik sağlandı. İlk yarının 23. dakikasında Galatasaray’dan Joao Mario’nun pasıyla Rafa Silva sol kanattan ceza sahasına girdi. Sanchez’i geçtikten sonra çaprazdan yaptığı vuruşta topu yakın köşeden ağlarla buluşturdu ve takımı öne geçirdi.

Golden sonra Galatasaray’da Frankowski’nin Muçi’ye yaptığı pozisyonda hakem Yasin Kol, sarı karta başvurdu. Ancak VAR’dan gelen uyarı ile pozisyonu izleyen Kol, sarı kartını iptal etti ve Frankowski’yi kırmızı kart ile saha dışına gönderdi.

Maçın 45. dakikasında Abdülkerim Bardakcı’nın pasıyla Torreira, ceza yayının gerisinden sert bir vuruş gerçekleştirdi. Top, kaleci Mert’in sağından ağlarla buluşarak derbiye eşitliği getirdi.