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Beşiktaş, Derbilerde Başarı Sağladı

BESİKTAŞ’IN DERBİ BAŞARILARI

Beşiktaş, bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe ile Trendyol Süper Lig’de gerçekleştirdiği dört maçın üçünden galip ayrıldı. Özellikle, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe’yi 1-0 yenerek puanını 55’e yükseltti. Bu sonuç, siyah-beyazlılar için sezonu 3. sırada bitirmek adına önemli bir adım oldu.

Siyah-beyazlı ekip, ligde bu sezon derbilerdeki galibiyetleri ile dikkat çekiyor. Beşiktaş, tek mağlubiyetini 10. haftada deplasmanda Galatasaray’a karşı 2-1’lik sonuçla almışken, sarı-kırmızılı takıma evinde oynadığı maçta 2-1’lik bir galibiyet elde etti. Ayrıca, ligin 15. haftasında evinde Fenerbahçe’yi 1-0 yenen Beşiktaş, bu sefer rakibiyle oynadığı derbide de 1-0’lık skorla sahadan galip ayrıldı.

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