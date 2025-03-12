Beşiktaş, Derbiye Yabancı Hakem İstiyor

SÜPER LİG’DE HAKEM TARTIŞMALARI

Süper Lig’deki yabancı hakem tartışmaları hızla sürüyor. Beşiktaş yönetimi, Galatasaray ile oynayacakları lig maçı için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) yabancı hakem talebinde bulundu. Henüz federasyondan resmi bir yanıt alınmadığı bildirilen siyah-beyazlıların, ilginç bir protesto hazırlığı içerisinde olduğu iddiaları gündeme geldi. Yapılan açıklamalarda, Türkiye Futbol Federasyonu’na bu talep doğrultusunda başvuruda bulunulduğu ifade edildi.

Federasyon tarafından gelen belirsiz açıklamalar ve Zorbay Küçük’ün yönetimi, taraftarları isyan ettirdi. Tribünlerden “Derbiye Türk hakem istemiyoruz” ve “Futbolun katili Türk hakemleri” sloganları yükseldi. Siyah-beyazlı yönetim olağanüstü bir toplantı yaptı. Galatasaray derbisine Türk hakem atanması halinde dünya genelinde büyük yankı uyandıracak bir protesto gerçekleştirileceği kaydedildi. Beşiktaşlı oyuncuların, formalarını çıkararak beş kırmızı kart görerek maçı protesto etmek istediği öğrenildi.

Yönetim, eşitlik ilkesi çerçevesinde acil olarak Galatasaray maçına yabancı bir hakem atanmasını talep ediyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dün yaptığı açıklamada, “Yabancı hakem için ‘asla’ demedim. Kulüpler şunu istedi, bunu istedi diye bir karar alacak değiliz. Almayız. Birlikte oturup karar alacağız. Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle ilgili verilmiş kesin bir kararımız yok. Yeniden değerlendirme yapacağız” dedi.