Beşiktaş Djiku’nun peşinde

BEŞİKTAŞ VE SPARTAK MOSKOVA DJIKU’YU KADROYA KATMAK İSTİYOR

Fransız basınından Foot Mercato’nun haberine göre, Beşiktaş ve Spartak Moskova, Fenerbahçe ile yollarını ayırmaya hazırlanan Djiku’yu kadrosuna katmak için harekete geçti. 32 yaşındaki deneyimli stoperin mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

DJIKU’NUN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Sarı-lacivertli takımda bugüne kadar 75 maçta forma giyen Ganalı oyuncu, bu karşılaşmalarda 4 gol atma ve 2 asist yapma başarısını gösterdi. Transfer dedikoduları sürerken, hem Beşiktaş hem de Spartak Moskova, Djiku’yu bonservisiyle kadrolarına katmak için girişimler yapıyor.

KİRALIK İLGİLER DEVAM EDİYOR

Aynı zamanda Portekiz ekibi Braga ve Serie A temsilcisi Fiorentina da deneyimli savunmacıyı kiralık olarak takımına kazandırmak için yollar arıyor. Djiku’nun geleceği, futbol camiasında merak konusu durumunda.