Beşiktaş, Ekuban ile masaya oturdu

İtalyan ekibi Genona’da top koşturan tecrübeli oyuncu Caleb Ekuban ile görüşmelere başladı.

Gana basınının iddiasına göre Beşiktaş, kariyerini Serie A ekibi Geona’da sürdüren Caleb Ekuban için transfer görüşmelerine başladı.

trabzonspor ‘un 2019 yılında Leeds United’dan 1 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı Ganalı futbolcu Cale Ekuban bu sezon başında İtalyan ekibi Genoa’ya transfer olmuştu. 28 yaşındaki futbolcu için Gana basınından flaş bir iddia geldi.

Yeni takımında Trabzonspor’daki günlerimi mumla arayan yıldız futbolcunun adı devre arasında birçok Süper Lig takımıyla anılmış, Konyaspor’a transferi ise son anda gerçekleşmemişti.

Gana’dan Beşiktaş iddiası

Akşam’ın Gana basınından derlediği habere göre Caleb Ekuban Beşiktaş’a transfer olabilir. Haberde; “Ekuban, Genoa’nın küme düşmesinin ardından İtalya’da oynamak istemiyor ve menajeri Beşiktaş ile görüştü. Ganalı oyuncu da Türkiye’ye dönmeye hazırlanıyor. Menajeri Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael ile görüşmek için çabalıyor. Görüşmelerden sonra transfer için son karar verilecek. Konyaspor’un da Ekuban’a ilgisi biliniyor.”

Caleb Ekuban’ın performansı

Piyasa değeri 3,5 milyon Euro olan Caleb Ekuban bu sezon Genoa forması ile 33 maça çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, takımına 2 gol 2 asistlik katkı sunabildi.

Trabzonspor’da forma giydiği dönemde 103 maça çıkan Ganalı futbolcu bu karşılaşmalarda 29 gol ve 18 asistlik bir performans sergilemişti.