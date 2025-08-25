Beşiktaş, El Bilal Touré’yi açıkladı

BEŞİKTAŞ’TA TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Süper Lig’e 3 puanla başlangıç yapan Beşiktaş, Avrupa’da ise UEFA Konferans Ligi play-off turunun rövanşında Lausanne ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekipte günler oldukça hareketli geçiyor. Son olarak Atalanta’da forma giyen santrfor El Bilal Toure’nin kiralık transferi için görüşmelere başlandığı Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla duyuruldu. Beşiktaş açıklamasında, “Profesyonel Futbolcu El Bilal Touré’nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır.” ifadelerini kullandı.

GOLCÜ OYUNCU BUGÜN İSTANBUL’DA

23 yaşındaki golcü, bugün saat 14.45’te İstanbul’a gelecek. Atalanta’ya 2023 yazında 30 milyon euro bedelle transfer edilen futbolcu, 2024 yazında Stuttgart’a kiralanmış ve bu sezon başında İtalya’ya geri dönmüştü. El Bilal Toure, Atalanta ve Stuttgart formalarıyla toplamda 17’şer kez sahaya çıktı ve iki takımda da 3 gol ile 1 asistlik performans gösterdi.