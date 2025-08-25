Beşiktaş, El Bilal Touré’yi duyurdu

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Siyah-beyazlı kulüp, Malili forvet El Bilal Touré’nin kiralık transferi için Atalanta ile masaya oturduğunu resmen duyurdu. Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderdiği bildiride, Touré’nin geçici transferi konusunda Atalanta ile görüşmelere başlandığını belirtti. Açıklamada ayrıca, transferin şarta bağlı satın alma opsiyonu içereceği de vurgulandı.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Geçtiğimiz sezonda kiralık olarak Stuttgart’ta görev yapan El Bilal Touré, Alman ekibinde 17 maçta forma giydi. Bu dönemde 3 gol atmayı ve 1 asist yapmayı başaran genç forvet, dikkatleri üzerine çekti. 2027 yılına kadar Atalanta ile sözleşmesi bulunan Touré’nin güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

BİLAL TOURE KİMDİR?

Futbolseverlerin merakla araştırdığı El Bilal Touré, 3 Ekim 2001’de Fildişi Sahili’nin Adjamé şehrinde doğdu. Mali pasaportuna sahip olan bu 23 yaşındaki oyuncu, kariyerine santrfor olarak devam ediyor. Özellikle genç yaşına rağmen sergilediği performansla öne çıkıyor. El Bilal Touré, Avrupa’nın çeşitli liglerinde edindiği deneyimlerle dikkat çekiyor. Oynadığı her takımda farklı bir iz bırakan Malili golcünün kulüp kariyerine kısa bir göz attığımızda:

– Stade de Reims (2020-2022): Fransa’da profesyonel kariyerine ilk adımını attı.

– UD Almería (2022-2023): İspanya’da hücum hattına dinamizm kazandırdı.

– Atalanta (2023-2024): Serie A tecrübesi elde etti.

– VfB Stuttgart (2024-2025, kiralık): Bundesliga’da görev alarak Avrupa serüvenine devam etti.