Beşiktaş El Bilal Toure’yi getirdi. Tiago Djalo, sağlık kontrolü için geliyor

BEŞİKTAŞ’TAN YENİ TRANSFER

Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız kazanıyor. Kulüp, El Bilal Toure’nin ardından İstanbul’a getirdiği yeni bir yıldızı daha imza için şehre getiriyor. Yıldız oyuncunun bu akşam saatlerinde İstanbul’da olması bekleniyor. Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbolcu Tiago Djalo, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul’a gelecektir. Tiago Djalo’yu taşıyan uçak bu akşam 19.00’da İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır” denildi.

SALGIN KONTROLÜNDEN GEÇECEK

25 yaşındaki savunmacı, imzalar öncesinde kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçecek. Djalo, 2023 yılında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle toplamda 47 maç kaçırmıştı. Sağlık kontrolünde herhangi bir sorun çıkmaması durumunda Beşiktaş, Djalo ile 3 yıllık bir sözleşme imzalayacak.