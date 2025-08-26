Beşiktaş, El Bilal Toure’yi KİRALADI

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Süper Lig’in öne çıkan takımlarından Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Kulüp, İtalya’nın Atalanta takımından El Bilal Toure’yi şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu. 23 yaşındaki futbolcunun transferi, Beşiktaş için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Beşiktaş, “Profesyonel Futbolcu El Bilal Touré’nin geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre kulübümüzün şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunmaktadır.” şeklinde bir açıklama yaptı. Atalanta ise El Bilal Toure’yi, belirli şartların gerçekleşmesi durumunda zorunlu hale gelecek satın alma opsiyonu ile Beşiktaş’a kiraladığını açıkladı. Bu durum, futbolcunun geleceği açısından önemli bir fırsat sunuyor.