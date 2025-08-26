Haberler

Beşiktaş, El Bilal Toure’yi transfer etti

BEŞİKTAŞ EL BİLAL TOURE’Yİ KADROSUNA KATTI

Beşiktaş, Malili futbolcu El Bilal Toure’yi kadrosuna dahil ediyor. Kulüp, Toure’nin geçici transferi için anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbolcu El Bilal Toure’nin geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre kulübümüzün şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunmaktadır.” ifadesine yer verildi.

GEÇİCİ TRANSFER DETAYLARI

Beşiktaş’ın, El Bilal Toure için yürütülen transfer süreci, kulübün gelecekteki planları açısından önem arz ediyor. Toure’nin performansı, takımın mevcut durumu ve hedefleri doğrultusunda önemli bir rol oynayabilir. Yapılan anlaşmanın detayları, futbolcunun potansiyeli ve beklentileri doğrultusunda şekilleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İzmir’de Göçmenler Kurtarıldı, Yakalandı

İzmir açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda, yasadışı yolla yurtdışına kaçmaya çalışan 43 göçmen yakalandı, motor arızası yaşanan lastik bottaki 19 kişi de kurtarıldı.
Haberler

Kocaelispor Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Kocaelispor, Süper Lig'de Kayserispor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanını taraftar ve basınla paylaştı. Hazırlıklar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.