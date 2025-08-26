Beşiktaş, El Bilal Toure’yi transfer etti

BEŞİKTAŞ EL BİLAL TOURE’Yİ KADROSUNA KATTI

Beşiktaş, Malili futbolcu El Bilal Toure’yi kadrosuna dahil ediyor. Kulüp, Toure’nin geçici transferi için anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbolcu El Bilal Toure’nin geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre kulübümüzün şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunmaktadır.” ifadesine yer verildi.

GEÇİCİ TRANSFER DETAYLARI

Beşiktaş’ın, El Bilal Toure için yürütülen transfer süreci, kulübün gelecekteki planları açısından önem arz ediyor. Toure’nin performansı, takımın mevcut durumu ve hedefleri doğrultusunda önemli bir rol oynayabilir. Yapılan anlaşmanın detayları, futbolcunun potansiyeli ve beklentileri doğrultusunda şekilleniyor.