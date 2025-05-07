Beşiktaş: Emirhan Topçu’nun MR’ında Gerilme Belirlendi

BEŞİKTAŞ’TAN YARALANMALAR HAKKINDA AÇIKLAMA

Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde Atakaş Hatayspor ile gerçekleştirdiği karşılaşmada yaşanan sakatlıklarla ilgili açıklama yaptı. Kulüp, “Atakaş Hatayspor’la oynadığımız müsabakada sol uyluk üst adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Emirhan Topçu’nun yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir” ifadelerini kullandı.

GELİŞMELER DEVAM EDİYOR

Ayrıca, 3 Mayıs tarihinde yapılan antrenmanda sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden Salih Uçan’ın MR sonuçlarıyla ilgili de bilgi verildi. Yapılan kontrollerde, “Salih Uçan’ın alt baldır arka adalesinde (gastrokinemius) gerilme ve ödem tespit edilmiştir” denildi. Bu yaralanmalar, takımın gelecekteki performansını etkileyebileceği için önem taşıyor.