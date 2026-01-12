Beşiktaş Emmanuel Agbadou İçin Resmi Teklifte Bulundu

Süper Lig’de sezonun ilk yarısını 5. sırada bitiren Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor. 2 Ocak’tan itibaren başlayan devre arası transfer döneminde siyah-beyazlılar, kadrosuna yeni bir isim katmak için adımlar atmaya hazırlanıyor.

AGBADOU İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Beşiktaş’ın, Wolverhampton’da forma giyen Emmanuel Agbadou’yu transfer etmeyi ciddi biçimde planladığı öğrenildi. Siyah-beyazlı ekip, 28 yaşındaki Fildişi Sahilli stoperle sözleşme koşulları konusunda anlaşmaya vardığı ve Wolverhampton ile resmi transfer görüşmelerine başladığı bildirildi.

RESMİ TEKLİF GÖNDERİLDİ

Yağız Sabuncuoğlu’nun paylaştığı bilgilere göre; Beşiktaş, Agbadou için resmi teklifler sundu. Siyah-beyazlıların, oyuncunun kiralanması için 2 milyon euro ve satın alma opsiyonu olarak 10 milyon euro talep ettiği ifade edildi.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

Wolverhampton tarafının, teklifin artırılmasını ve ödeme planında bazı değişiklikler yapılmasını istediği aktarıldı. İki taraf arasındaki müzakerelerin sürdüğü kaydedildi.

PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Wolverhampton formasıyla bu sezon 16 maça çıkan etkili oyuncu, savunma performansının yanı sıra iki golle de takıma katkı sağladı. Agbadou’nun piyasa değeri 18 milyon euro olarak belirlenirken, Wolverhampton’la olan sözleşmesi ise 30 Haziran 2029’da sona erecek.

