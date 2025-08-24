Beşiktaş, Emrecan Terzi’yi Serik Spor’a Kiraladı

BEŞİKTAŞ GENÇ FUTBOLCUSUNU KİRALADI

Beşiktaş, genç sol bek oyuncusu Emrecan Terzi’nin Trendyol 1. Lig takımlarından Serik Spor’a kiralandığını açıkladı. Siyah-beyazlıların resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi’nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Serik Spor ile anlaşmaya varılmıştır.” ifadesi yer aldı. Açıklamanın devamında, “Serkan Emrecan Terzi’ye yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.” şeklinde bilgilendirme yapıldı.

FUTBOL CAMİASI YENİ TRANSFERİ DEĞERLENDİRİYOR

Bu transfer, Beşiktaş’ın genç oyuncuları geliştirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Emrecan Terzi’nin kiralık olarak gideceği Serik Spor’da, deneyim kazanması ve kariyerine yön vermesi bekleniyor. Bu noktada, futbol camiasının da bu durumun Emrecan için doğru bir adım olduğu yönündeki görüşleri dikkat çekiyor.