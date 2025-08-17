Beşiktaş, Eyüpspor ile berabere kaldı

MAÇIN ÖZETİ

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor’la karşı karşıya gelerek mücadeleye sahasında ev sahipliği yapıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

BASKILA BAŞLAYAN BEŞİKTAŞ

Maçın başlama düdüğünden hemen sonra Beşiktaş, rakip sahada baskı kurarak ilk tehlikeli pozisyonu 11. dakikada yakaladı. Bu dakikada top Rashica’nın önüne gelince, sağ çaprazdan sert bir şut çekti ancak top az bir farkla üstten dışarı çıktı. 17. dakikada, ceza yayı önünde sırtı dönük olan Abraham, dönerek pasını Orkun’a aktardı. Orkun’un hareketlendiği sırada Robin Yalçın’ın kayarak yaptığı müdahale sonucu hakem Halil Umut Meler, penaltı kararı verdi. 19. dakikada, beyaz noktanın başına geçen Tammy Abraham, topu filelere gönderdi ve Beşiktaş’ı 1-0 öne geçirdi.

27. dakikada Rashica’nın sağ kanattan verdiği pasla Rafa Silva, kaleyi karşıdan görebildiği pozisyonda ayak dışıyla çektiği şutta top üstten dışarı gitti. 29. dakikada ise Kerem Demirbay’ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Luccas Claro, Abraham’a çarparak kaleye yönelen topu kafa vuruşuyla ağlara yollayarak durumu 1-1’e getirdi. 39. dakikada Rashica’nın ceza sahası dışından çektiği sert şutunu kaleci Marcos Felipe kurtardı, top üst ağlarda kaldı. İlk yarının sonlarına yaklaşırken 43. dakikada Kerem Demirbay’ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Mame Thiam’ın kafa vuruşu da üstten dışarı gitti.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Tüpraş

Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Engin Gözütok, Murat Altan

Beşiktaş kadrosu: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Milot Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Tammy Abraham

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Terzi

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Eyüpspor kadrosu: Marcos Felipe, Robin Yalçın, Luccas Claro, Nihad Mujakic, Calegari, Kerem Demirbay, Yalçın Kayan, Serdar Gürler, Halil Akbunar, Denis Draguş, Mame Thiam

Yedekler: Halil Yeral, Emir Ortakaya, Emre Akbaba, Talha Ülvan, Umut Bozok, Taşkın İlter, Prince Ampem, Melih Kabasakal, Hamza Akman, Svit Seslar

Teknik Direktör: Selçuk Şahin

Goller: Tammy Abraham (dk. 19 pen.) (Beşiktaş), Thiam (dk. 29) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Luccas Claro, Yalçın Kayan (Eyüpspor), Wilfred Ndidi (Beşiktaş)