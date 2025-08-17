Beşiktaş, Eyüpspor’la Sakatlıklar Yaşadı

MAÇTAN ÖNCEKİ DURUM

Trendyol Süper Lig’in 2. hafta mücadelelerinde Beşiktaş ile Eyüpspor, Tüpraş Stadyumu’nda bir araya geldi. Maç öncesi iki takımda da beklentiler yüksekken, siyah-beyazlı ekipte sakatlık sorunları baş gösterdi.

Sakatlıklar Üst Üste Geldi

Beşiktaş’ta Eyüpspor karşısında 3 sakatlık birden yaşandı. 69. dakikada Emirhan Topçu, oyuna devam edemeyerek kendisini yere bıraktı. Aynı dakikada Wilfried Ndidi de benzer bir durumla karşılaştı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bu oyuncuların yerlerine 70. dakikada Emrecan Terzi ve Demir Ege Tıknaz oyuna dahil oldu.

Son Dakikalardaki Eksiklikler

Maçın son bölümlerinde Beşiktaş’ta bir başka sakatlık daha görüldü. Orkun Kökçü, 86. dakikada oyuna devam edemeyerek yerini Kartal Kayra Yılmaz’a bıraktı. Bu durum, Beşiktaş’ın oyun düzenini etkileyebilir.