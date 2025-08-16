Beşiktaş, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

ANTRENMANIN HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Beşiktaş, Süper Lig’de Eyüpspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını bu sabah Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla sonlandırdı. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer önderliğindeki çalışmada, oyuncular kondisyon ve taktik üzerine yoğunlaştı. Antrenman, ısınma koşularının ardından 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti ve sonunda yapılan taktik çalışmasi ile tamamlandı.

MAÇ ZAMANI GELİYOR

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig’in ikinci haftasında yarın saat 21.30’da Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, bu karşılaşmadan üç puan almayı hedefliyor.