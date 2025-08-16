Haberler

Beşiktaş, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

ANTRENMANIN HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Beşiktaş, Süper Lig’de Eyüpspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını bu sabah Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla sonlandırdı. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer önderliğindeki çalışmada, oyuncular kondisyon ve taktik üzerine yoğunlaştı. Antrenman, ısınma koşularının ardından 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti ve sonunda yapılan taktik çalışmasi ile tamamlandı.

MAÇ ZAMANI GELİYOR

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig’in ikinci haftasında yarın saat 21.30’da Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, bu karşılaşmadan üç puan almayı hedefliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Pekin’de Robot Yarışmaları Sürüyor

Pekin'de gerçekleştirilen Dünya İnsansı Robot Oyunları'nda 15 ülkeden 280 ekip, robotlarının yeteneklerini atletizm ve futbol gibi çeşitli kategorilerde sergiliyor.
Haberler

Aliağa FK, Furkan Say ile Anlaştı

Aliağa FK, 2006 doğumlu orta saha oyuncusu Furkan Say ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı ve başarılı bir kariyer diledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.