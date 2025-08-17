Beşiktaş-Eyüpspor Maçı Nasıl İzlenir?

BEŞİKTAŞ – EYÜPSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş ile Eyüpspor maçıyla ilgili “Şifresiz mi?” sorusu, özellikle maç günlerinde Google’da yoğun olarak aranan konular arasında bulunuyor. Yayın haklarının farklı platformlarda yer alması, taraftarların “Maçı nasıl izleyebilirim?” gibi sorulara yanıt aramasına yol açıyor. Bu karşılaşmanın hangi turnuvada yer aldığı, yayın durumu açısından büyük önem taşıyor.

MAÇ HANGİ TURNUVADA OYNANIYOR?

Beşiktaş ve Eyüpspor arasındaki mücadele, maçın düzenlendiği turnuvaya göre farklı kanallarda aktarılıyor. Eğer Beşiktaş-Eyüpspor maçı Süper Lig kapsamında gerçekleşiyorsa, bu durumda karşılaşma beIN Sports 1 kanalında yayınlanıyor ve bu kanal, şifreli bir platform olduğu için izleyicilerin abonelik sahibi olması gerekiyor.

Beşiktaş’ın muhtemel kadrosu: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Ndidi, Orkun, Muçi, Rafa, Joao Mario ve Abraham; Eyüpspor’un kadrosu ise Felipe, Calegari, Robin, Claro, Mujakic, Melih Kabasakal, Yalçın Kayan, Halil Akbunar, Kerem Demirbay, Draguş ve Thiam’dan oluşuyor.

MAÇ ZAMANI VE YERİ

Beşiktaş, Süper Lig’in 2. haftasında yarın Eyüpspor ile mücadele edecek. Tüpraş Stadı’ndaki bu karşılaşma saat 21.30’da başlayacak. Tüm bu detaylarla beraber, taraftarların ve spor severlerin maçın hangi kanaldan yayınlanacağını takip etmeleri gerekiyor.