Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 Mağlup Etti

2025-2026 SEZONUNUN HEYECANI

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı devam ediyor. Ligin 2. hafta karşılaşmasında Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, Selçuk Şahin’in çalıştırdığı Eyüpspor ile Dolmabahçe’de karşılaştı. Hakem Halil Umut Meler’in yönettiği maçta Beşiktaş, rakibini son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ, TAMMY ABRAHAM’LA ÖNE GEÇTİ

Beşiktaş, 19. dakikada Tammy Abraham’ın penaltı golü ile öne geçti. Eyüpspor ise 29. dakikada Mame Thiam ile eşitliği sağladı ve skoru 1-1’e getirdi. İlk yarıda başka gol atılamadı ve takımlar soyunma odasına bu eşitlikle gitti.

GALİBİYET GOLÜ RAFA’DAN GELDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında uzun bir süre gol sesi çıkmadı. Ancak Rafa Silva, 90+6’da Beşiktaş’ı öne geçiren golü attı. Böylelikle siyah-beyazlılar maçı 2-1 kazanarak sahadan galip ayrıldı.

EYÜPSPOR PUANSIZ KALDI

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 1 maçı eksik olmasına rağmen 3 puanla 6. sırada yer aldı. Eyüpspor ise puansız bir şekilde 17. sırada bulunuyor. Bunun yanı sıra, Beşiktaş’ın Konferans Ligi play-off aşamasında İsviçre’nin Lausanne takımıyla karşılaşacağı için Süper Lig’in 3. haftasında Konyaspor ile oynanacak maçı ileri bir tarihe ertelendi. Eyüpspor ise ligdeki sıradaki maçında Alanyaspor’u ağırlayacak.