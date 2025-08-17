Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 yendi

Beşiktaş, sahasında Eyüpspor’u yenerek Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonuna zaferle giriş yaptı.

SEZONUN İLK MAÇI

Trendyol Süper Lig’in açılış haftasında, Avrupa kupası karşılaşmaları dolayısıyla Kayserispor ile oynanması beklenen maç ertelendi. Beşiktaş, sezonun ilk karşılaşmasını Tüpraş Stadyumu’nda Eyüpspor ile gerçekleştirdi.

GALİBİYET İLE NOKTALANDI

Maçın gollerini Tammy Abraham ve Rafa Silva kaydederek siyah-beyazlı takımın 2-1’lik skorla galip gelmesini sağladı. Bu sonuçla Beşiktaş, 2025-2026 sezonuna 3 puanla başlamış oldu.