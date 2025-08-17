Haberler

Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 yendi

Beşiktaş, sahasında Eyüpspor’u yenerek Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonuna zaferle giriş yaptı.

SEZONUN İLK MAÇI

Trendyol Süper Lig’in açılış haftasında, Avrupa kupası karşılaşmaları dolayısıyla Kayserispor ile oynanması beklenen maç ertelendi. Beşiktaş, sezonun ilk karşılaşmasını Tüpraş Stadyumu’nda Eyüpspor ile gerçekleştirdi.

GALİBİYET İLE NOKTALANDI

Maçın gollerini Tammy Abraham ve Rafa Silva kaydederek siyah-beyazlı takımın 2-1’lik skorla galip gelmesini sağladı. Bu sonuçla Beşiktaş, 2025-2026 sezonuna 3 puanla başlamış oldu.

Ümraniye’de Kadın Cinayeti Gerçekleşti

Ümraniye'de bir Özbekistan vatandaşı, sokakta satırla boğazından yaralanarak hayatını kaybetti. Olayın faili için güvenlik güçleri geniş bir operasyon düzenledi.
İzmir Ödemiş’te Kaza 1 Yaralı

Ödemiş’te bir otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye sevk edildi. Kaza, Umurbey Mahallesi'nde meydana geldi.

