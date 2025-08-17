Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 Yendi

BEŞİKTAŞ’IN TEKNİK DİREKTÖRÜNÜN TERCİHLERİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, bu sezonun beşinci resmi karşılaşmasında oyuncuları Mert Günok, Gabriel Paulista ve Rafa Silva’yı tercih etmeyi sürdürdü. Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelerek maçı 2-1 kazanmayı başardı. Norveçli teknik direktör, bu maçta kaleci Mert Günok, stoper Gabriel Paulista ve hücum oyuncusu Rafa Silva’ya 90 dakika süre vererek güvenini gösterdi.

UEFA MÜSABAKALARINDAN SONRAKİ PERFORMANS

Bahsi geçen oyuncular, daha önce UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ve UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu’nda gerçekleştirdikleri her biri 2 maçta da sahada yer almıştı. Eyüpspor ile oynanan Süper Lig karşılaşmasında da bu üç oyuncu, ilk 11’de yer alarak 90 dakika boyunca oyunda kaldı.