Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 Yendi

BEŞİKTAŞ TEK GOLLE GALİP GELDİ

Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında Beşiktaş, evinde Eyüpspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibin milli oyuncusu Orkun Kökçü, maç sonrasında önemli açıklamalar yaptı. Kökçü, maçla ilgili olarak şunları söyledi: “İyi başladığımızı düşünüyorum. Golü bulduk ama kolay bir şekilde beraberliği yakaladılar. Sonra zorlandık pozisyon yaratmakta ama sonunda Rafa’nın özelliği ile… Güzel bir gol attı. Çok mutluyuz. Daha iyi çalışmalı ve daha güçlü olmalıyız. Daha da kolay geçmesini istiyorduk bu maçın. Önümüze bakma zamanı. İnşallah daha iyi olacağız.”

KEREM AKTÜRK OLUMLU DÜŞÜNÜYOR

Orkun Kökçü, eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’nun Türkiye’ye olası transferine de değindi. “Kerem bir sene içerisinde çok iyi arkadaşım oldu. Hemen hemen her gün konuştuk transfer olacağım dönemde. Sonrasında da konuştuk ama şu anda nasıl düşünüyor, nereye gitmek istiyor, kalmak istiyor mu, diye sormadım. Çünkü özel, kendi kararı. Gelirse mutlu oluruz. Bakalım, hayırlısı olsun. Nasıl karar veriyorsa, o kararının arkasında durur, öyle bir karakter o. Hayırlısı onun için de.” şeklinde yorum yaptı.