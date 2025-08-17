Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 yendi

SÜPER LİG HEYECANI DEVAM EDİYOR

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı sürüyor. Ligin 2. haftasında Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki ekibi ile Selçuk Şahin’in çalıştırdığı Eyüpspor, hakem Halil Umut Meler yönetiminde Dolmabahçe Stadyumu’nda bir araya geldi. Beşiktaş, karşılaşmayı son dakikada bulduğu golle 2-1 kazanmayı başardı.

Maçın ilk yarısında 19. dakikada Tammy Abraham’ın penaltı golü ile Beşiktaş öne geçti. Ancak Eyüpspor, 29. dakikada Mame Thiam’ın golü ile eşitliği sağladı ve skor 1-1 oldu. İlk yarıda başka gol olmadı ve takımlar soyunma odasına eşitlikle gitti.

SON DAKİKA GOLÜYLE GALİBİYET

İkinci yarıda uzun bir süre gol sesi çıkmadı. Ancak 90+6. dakikada Rafa Silva, Beşiktaş’ı öne geçiren golü attı ve maç sonucunu belirleyerek siyah-beyazlılar 2-1’lik galibiyetle sahadan ayrıldı.

EYÜPSPOR PUANSIZ KALDI

Bu sonuçla Beşiktaş, 1 maçı eksik olmasına rağmen 3 puanla 6. sırada yer aldı. Eyüpspor ise henüz puan toplayamadan 17. sırada konumlandı. Beşiktaş’ın Konferans Ligi play-off aşamasında İsviçre’nin Lausanne takımı ile oynayacağı maç, Süper Lig’deki 3. haftasında Konyaspor ile yapacağı karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi. Eyüpspor ise bir sonraki maçında Alanyaspor’u konuk edecek.