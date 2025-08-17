Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 Yendi

2025-2026 SEZONU HEYECANI

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı devam ediyor. Ligin 2. hafta mücadelesinde, Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş ile Selçuk Şahin’in teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor, hakem Halil Umut Meler’in düdüğüyle Dolmabahçe’de karşı karşıya geldi. Beşiktaş, karşılaşmayı son dakikada bulduğu golle 2-1 kazanmayı başardı.

BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇİYOR

Beşiktaş, 19. dakikada Tammy Abraham’ın penaltı golü ile öne geçmeyi başardı. Eyüpspor ise 29. dakikada Mame Thiam’ın attığı golle skoru 1-1’ye getirdi. İlk yarıda başka gol olmamasıyla takımlar, soyunma odasına 1-1’lik eşitlikle gitti.

GALİBİYET GOLÜ GELİYOR

İkinci yarıda uzun bir süre gol sesi çıkmazken, Rafa Silva, 90+6’da Beşiktaş’a galibiyet golünü getirdi. Siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 2-1’lik skorla kazanarak sahadan üç puanla ayrıldı.

PUANSIZ ŞEKİLDE KALDILAR

Bu sonuçla birlikte, 1 maçı eksik olan Beşiktaş 3 puanla 6. sırada yer aldı. Eyüpspor ise ligde henüz puan alamadan 17. sırada konumlandı. Ayrıca, Beşiktaş’ın Konferans Ligi play-off aşamasında İsviçre’nin Lausanne takımıyla oynayacağı maç nedeniyle Süper Lig’in 3. haftasında Konyaspor ile oynayacağı karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi. Eyüpspor, bir sonraki lig maçında Alanyaspor’u konuk edecek.