Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 yendi

BEŞİKTAŞ SEZONU AÇTI

Trendyol Süper Lig’de ilk hafta maçı ertelenen Beşiktaş, sezonu Eyüpspor ile yapılan ikinci hafta maçıyla başlattı. Tüpraş Stadyumu’nda düzenlenen karşılaşmanın ilk yarısında Beşiktaş, Tammy Abraham’ın 19. dakikada kaydettiği golle öne geçti. Eyüpspor, 29. dakikada Mame Thiam ile eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sonlandı.

Beşiktaş, maçın son anlarında Rafa Silva’nın 90+6. dakikada attığı golle durumu 2-1’e getirdi. Karşılaşmayı bu sonuçla tamamlayarak sezona 3 puanla başladı. Öte yandan Eyüpspor, ikinci maçında da mağlubiyetle karşılaştı.

İsrail’de Protestolar Ve Grevler Gerçekleşti

İsrail'de Gazze savaşının ardından en kalabalık protestolar düzenlendi. Hükümetin Gazze stratejisine itiraz eden vatandaşlar, büyük şehirlerde sokaklara çıkarak grev yaptı.
Kadın Sokakta Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Ümraniye'de bir kadın, sokakta satırlı bir saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Polisi, kaçan saldırganı yakalamak için kapsamlı bir operasyon başlattı.

