Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 yendi

MÜCADELE BEŞİKTAŞ’IN GALİBİYETİYLE SONUÇLANDI

Heyecanın zirveye ulaştığı maçta Beşiktaş, son dakikada bulduğu golle Eyüpspor’u 2-1 yenerek ligdeki sezonuna galibiyetle başladı. Bu karşılaşmada Tammy Abraham ve Rafa Silva’nın golleri Beşiktaş’a 3 puanı getirirken, Eyüpspor’un tek golü Mame Thiam’dan geldi. Beşiktaş, Süper Lig 2025-2026 sezonunun açılış maçında Eyüpspor’u evinde ağırladı. Maçın 17. dakikasında Abraham’ın pasıyla ceza sahasına giren Orkun Kökçü’ye yapılan müdahale sonucunda hakem penaltı kararı verdi. Ardından, 19. dakikada Abraham topun başına geçerek, meşin yuvarlağı ağlara göndererek Beşiktaş’ın bu sezonki ilk golünü kaydetti. Beşiktaş’ın yeni transferi Abraham, takıma katıldığı 5. maçında 6. golünü buldu.

Abraham, Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Shakhtar Donetsk karşısında ilk golünü atmıştı. Daha sonra oynadığı UEFA Konferans Ligi elemeleri kapsamında St. Patrick’s maçlarında da gol sevinci yaşadı. St. Patrick’s ile deplasmandaki maçta hat-trick yapan Abraham, İstanbul’daki karşılaşmada İrlanda ekibine karşı da ağları bulmayı başardı. Ancak, Beşiktaş’ın bu sezon oynadığı tüm resmi maçlarda kalecisi gol yiyerek, Eyüpspor karşısında da kalesini koruyamadı. Beşiktaş, 5 maçta toplamda 10 gol kalesinde gördü ve her maçta ortalama 2 gol yedi.

TARAFTARLARDAN TEPKİLER

Maçın ilk yarısının bitiminin ardından, Beşiktaşlı taraftarlar futbolculara oldukça fazla tepki gösterdi. Özellikle St. Patrick’s maçında yuhalanarak soyunma odasına giden Beşiktaş oyuncuları, Eyüpspor maçında da protesto yağmuruna tutuldu. Siyah-beyazlı taraftarlar maçın sonlarına doğru teknik direktör Solskjaer’in istifasını isterken, hakem Halil Umut Meler’e de tepki gösterdi. Beşiktaş’ta, mücadeleye sol bekte başlayan Emirhan Topçu, 70. dakikada sakatlık geçirerek oyundan çıktı. Emirhan’ın yerini 70. dakikada Emrecan Terzi aldı.

MAÇ KADROLARI

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson (Dk. 85 Taylan Bulut), Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu (Dk. 70 Emrecan Terzi), Ndidi (Dk. 70 Demir Ege Tıknaz), Orkun Kökçü (Dk. 85 Kartal Kayra Yılmaz), Rashica (Dk. 90+8 Tayyip Talha Sanuç), Rafa Silva, Joao Mario, Abraham

Eyüpspor: Felipe, Calegari (Dk. 75 Emre Akbaba), Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Yalçın Kayan (Dk. 63 Melih Kabasakal), Kerem Demirbay, Serdar Gürler (Dk. 75 Ampem), Halil Akbunar (Dk. 56 Seşlar), Draguş, Thiam (Dk. 75 Umut Bozok)