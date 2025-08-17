Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 yendi

BEŞİKTAŞ’IN GALİBİYETİ

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş, evinde Eyüpspor ile karşılaştı. Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirilen maçta Siyah-beyazlı takım, rakibini 2-1’lik skorla mağlup etti.

MARCOS FELIPE’NİN ETKİSİ

Karşılaşmada konuk ekibin yeni kalecisi olan Marcos Felipe, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Süper Lig’deki ilk maçına çıkan 29 yaşındaki Brezilyalı kaleci, 7 kurtarış yaparak günü başarılı bir şekilde tamamladı. Deneyimli kaleci, kritik anlarda yaptığı kurtarışlarla takımını son ana kadar mücadelenin içinde tutmayı başardı.

TEKNİK DİREKTÖRÜN TEBRİKİ

Maçın sonunda Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Marcos Felipe’nin performansına dikkat çekerek oyuncusunu tebrik etmek için yanına gitti.