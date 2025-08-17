Haberler

Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 Yendi

BEŞİKTAŞ SEZONA GALİBİYETLE BAŞLADI

Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda Eyüpspor ile gerçekleştirdiği karşılaşmada elde ettiği galibiyet ile Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonuna 3 puanla giriş yaptı. Trendyol Süper Lig’in açılış haftasında, Avrupa kupası maçları sebebiyle ertelenen Kayserispor maçı ile start veremeyen Beşiktaş, sahasında Eyüpspor’u konuk etti.

MAÇIN DETAYLARI

Siyah-beyazlı ekip, mücadelede Tammy Abraham ve Rafa Silva’nın kaydettiği gollerle rakibine karşı 2-1’lik bir zafer elde etti. Beşiktaş, bu sonuçla sezona güçlü bir giriş yapmış oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Ümraniye’de Kadın Cinayeti Gerçekleşti

Ümraniye'de bir Özbekistan vatandaşı, sokakta satırla boğazından yaralanarak hayatını kaybetti. Olayın faili için güvenlik güçleri geniş bir operasyon düzenledi.
Haberler

İzmir Ödemiş’te Kaza 1 Yaralı

Ödemiş’te bir otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye sevk edildi. Kaza, Umurbey Mahallesi'nde meydana geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.