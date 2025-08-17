Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 Yendi

BEŞİKTAŞ SEZONA GALİBİYETLE BAŞLADI

Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda Eyüpspor ile gerçekleştirdiği karşılaşmada elde ettiği galibiyet ile Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonuna 3 puanla giriş yaptı. Trendyol Süper Lig’in açılış haftasında, Avrupa kupası maçları sebebiyle ertelenen Kayserispor maçı ile start veremeyen Beşiktaş, sahasında Eyüpspor’u konuk etti.

MAÇIN DETAYLARI

Siyah-beyazlı ekip, mücadelede Tammy Abraham ve Rafa Silva’nın kaydettiği gollerle rakibine karşı 2-1’lik bir zafer elde etti. Beşiktaş, bu sonuçla sezona güçlü bir giriş yapmış oldu.