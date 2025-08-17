Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 Yendi

BEŞİKTAŞ, EYÜPSPOR’U EVİNDE YENDİ

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş, evinde Eyüpspor’u ağırladı. Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşen bu mücadelede Siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 2-1’lik skorla galip tamamladı.

MARCO FELIPE’NİN ETKİSİ BÜYÜK OLDU

Karşılaşmaya konuk ekip Eyüpspor’un yeni kalecisi olan Marcos Felipe damga vurdu. Süper Lig’deki ilk maçına çıkan 29 yaşındaki Brezilyalı kaleci, 7 kurtarışla maçı tamamladı. Tecrübeli eldiven, kritik pozisyonlardaki başarısıyla takımını son dakikaya kadar oyunda tutmayı başardı.

SOLSKJAER’DEN TEBRİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşmanın ardından Marcos Felipe’nin yanına gitti ve maç içinde sergilediği performans sebebiyle oyuncuyu tebrik etti. Bu durum, Felipe’nin takım üzerindeki etkisinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.