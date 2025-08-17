Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 yendi

BEŞİKTAŞ’IN ZAFERİ

Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ikinci yarısında yaşanan bazı önemli anlara göz atacak olursak, 61. dakikada sol kanattan hareketlenen Joao Mario, ceza sahasında bulunan Rafa Silva’ya pasını aktardı. Rafa Silva’nın rakibinden sıyrılarak gerçekleştirdiği vuruşta kaleci Marcos Felipe’den dönen topu savunma uzaklaştırdı.

71. dakikada ceza sahasında sırtı dönük pozisyonda topu alan Abraham, pasını Rafa Silva’ya verdi. Rafa Silva’nın bekletmeden yaptığı vuruş ise dışarı gitti. 77. dakikada savunmanın hatası sayesinde topu kapan Joao Mario, kaleyi iyi gören bir açıdan şut çekmek istedi ancak savunma bu pozisyonda araya girerek engelledi. Seken topa Felix kafayla vururken, kaleci bu defa sağına gelen topu kornere çeldi. 82. dakikada, ceza yayı sağından Emre Akbaba’nın şutunu kaleci Mert Günok başarılı bir şekilde kurtardı.

83. dakikada Eyüpspor’un geliştirdiği atakta Ampem, sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve sert bir şut çekti. Ancak kaleci Mert bu şutu ayaklarıyla çeldi. 88. dakikada sağ kanatta topu hareketlendiren Taylan Bulut’un ortasında Abraham yakın mesafeden kafa vuruşu yaparken, kaleci bu pozisyonda başarılı bir kurtarış sergiledi. 89. dakikada Kartal Kayra’dan pasını alan Abraham, bekletmeden ceza yayı üzerindeki Joao Mario’ya aktardı. Joao Mario’nun plase vuruşunu kaleci Marcos Felipe yine kurtardı.

90+5. dakikada Demir Ege’nin ceza yayı gerisinden attığı sert şutta kaleciden seken top, Abraham’ın önünde kaldı. Abraham, müsait pozisyondaki vuruşunda kalecinin kucağında kalan topu değerlendiremedi. 90+6. dakikada ise Gabriel Paulista’nın derinlemesine pasında Rafa Silva, ceza sahasına girerek sert bir şutla topu ağlara gönderdi. Maçın sonucu 2-1 olarak belirlendi.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Engin Gözütok, Murat Altan

Beşiktaş Kadrosu: Mert Günok, Jonas Svensson (dk. 85 Taylan Bulut), Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu (dk. 70 Emrecan Terzi), Wilfred Ndidi (dk. 70 Demir Ege Tıknaz), Orkun Kökçü (dk. 85 Kartal Kayra Yılmaz), Milot Rashica (dk. 90+8 Tayyip Talha Sanuç), Rafa Silva, Joao Mario, Tammy Abraham

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Amir Hadziahmetovic, Keny Arroyo, Necip Uysal

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Eyüpspor Kadrosu: Marcos Felipe, Robin Yalçın, Luccas Claro, Nihad Mujakic, Calegari (dk. 75 Emre Akbaba), Kerem Demirbay, Yalçın Kayan (dk. 63 Melih Kabasakal), Serdar Gürler (dk. 75 Prince Ampem), Halil Akbunar (dk. 56 Svit Seslar), Denis Draguş (dk. 75 Umut Bozok), Mame Thiam

Yedekler: Halil Yeral, Emir Ortakaya, Talha Ülvan, Taşkın İlter, Hamza Akman

Teknik Direktör: Selçuk Şahin

Goller: Tammy Abraham (dk. 19 pen.), Rafa Silva (dk. 90+6) (Beşiktaş), Thiam (dk. 29) (Eyüpspor)

Sarı Kartlar: Luccas Claro, Yalçın Kayan (Eyüpspor), Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş) – İSTANBUL