Beşiktaş, Eyüpspor’u 4-0 yendi

BEŞİKTAŞ’IN GALİBİYET SERİSİ

Beşiktaş, sezonun açılış maçında sahasında Eyüpspor’u yenerek rakibine karşı olan galibiyet serisini sürdürdü. Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Tüpraş Stadyumu’nda yapılan karşılaşmada Beşiktaş, rakibini Tammy Abraham ve Rafa Silva’nın golleriyle 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Beşiktaş, eflatun-sarılı rakibiyle oynadığı 4. resmi maçında da galip geldi.

GEÇEN SEZONDAN HATIRALAR

Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Süper Lig’de mücadele eden Eyüpspor’u sahasında 2-1 ve deplasmanda 3-1 gibi skorlarla yenmeyi başarmıştı. İki takım, 2023-2024 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’nda da karşı karşıya gelerek Beşiktaş, rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla saf dışı bıraktı.

İstanbul’daki bu mücadele, Beşiktaş’ın rakibine karşı olan üstünlüğünü pekiştiriyor.