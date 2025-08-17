Beşiktaş, Eyüpspor’u 4. kez yendi

BEŞİKTAŞ MAÇI KAZANDI

Beşiktaş, yeni sezonun açılış karşılaşmasında sahasında Eyüpspor’u yenerek, bu rakibe karşı 4. maçında 4. galibiyetini elde etti. Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Tüpraş Stadyumu’nda Eyüpspor’u ağırlayan Beşiktaş, rakibini Tammy Abraham ve Rafa Silva’nın kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Kartal, eflatun-sarılı rakibiyle yaptığı 4. resmi karşılaşmadan da galip ayrılmayı başardı.

ÖNCEKİ MAÇLARDAKİ PERFORMANS

Siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon Süper Lig’de mücadele eden Eyüpspor’u sahasında 2-1 ve deplasmandaki maçta 3-1 skorlarıyla yenmeyi başarmıştı. 2023-2024 sezonunda ise iki takım, Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaştı ve Beşiktaş bu maçı 4-0’lık bir skorla kazandı.