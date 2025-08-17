Haberler

Beşiktaş, Eyüpspor’u Ağırlayacak Bugün

BEŞİKTAŞ’IN MAÇ DETAYLARI

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında, sahasında Eyüpspor’u konuk ediyor. Tüpraş Stadı’nda gerçekleşecek olan bu karşılaşma, saat 21.30’da start alacak. Maçı Halil Umut Meler yönetecek, VAR hakemi ise Özgür Yankaya olacak. Mücadele, beIN Sports 1 üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

TAKIM KADROLARI

Beşiktaş’ın sahaya süreceği kadro şu şekilde: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Ndidi, Orkun, Muçi, Rafa, Joao Mario ve Abraham. Rakip Eyüpspor’un oyuncu kadrosu ise; Felipe, Calegari, Claro, Robin Yalçın, Mujakic, Yalçın, Kerem, Serdar, Draguş, Halil ve Thiam’dan oluşuyor.

YENİ TRANSFERİN DURUMU

Beşiktaş’ın yeni transferi David Jurasek, teknik ekibin kararı doğrultusunda Eyüpspor maçının kadrosunda yer almıyor.

Haberler

Bingöl’deki Kaza Sonucu 11 Yaralı

Bingöl-Elazığ karayolunda iki ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Yaralılar için sağlık, polis ve jandarma ekibi olay yerine gönderildi.
Haberler

Aksaray’da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

Aksaray'da alkollü araba kullanarak kazaya karışan sürücü, altı ay ehliyetsiz kalacak. Olayda yaralanma yaşanmadı ve sürücünün alkol miktarı yasal sınırın 4 katı çıktı.

