Beşiktaş, Eyüpspor’u Ağırlayacak Bugün

BEŞİKTAŞ’IN MAÇ DETAYLARI

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında, sahasında Eyüpspor’u konuk ediyor. Tüpraş Stadı’nda gerçekleşecek olan bu karşılaşma, saat 21.30’da start alacak. Maçı Halil Umut Meler yönetecek, VAR hakemi ise Özgür Yankaya olacak. Mücadele, beIN Sports 1 üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

TAKIM KADROLARI

Beşiktaş’ın sahaya süreceği kadro şu şekilde: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Ndidi, Orkun, Muçi, Rafa, Joao Mario ve Abraham. Rakip Eyüpspor’un oyuncu kadrosu ise; Felipe, Calegari, Claro, Robin Yalçın, Mujakic, Yalçın, Kerem, Serdar, Draguş, Halil ve Thiam’dan oluşuyor.

YENİ TRANSFERİN DURUMU

Beşiktaş’ın yeni transferi David Jurasek, teknik ekibin kararı doğrultusunda Eyüpspor maçının kadrosunda yer almıyor.