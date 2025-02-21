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Beşiktaş, Eyüpspor’u Deplasmanda Mağlup Etti

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MAÇIN HEYECANI DEVAM EDİYOR

Süper Lig’de 2024-2025 sezonundaki mücadeleler tüm hızıyla sürüyor. Ligin 25. haftasında Arda Turan’ın teknik direktörlüğündeki Eyüpspor ile Ole Gunnar Solskjaer’in yönetimindeki Beşiktaş, hakem Muhammet Ali Metoğlu’nun düdüğünün çalmasıyla Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Beşiktaş, 1-0 geride başladığı maçı 3-1’lik skorla kazanmayı başardı.

İLK GOL EYÜPSPOR’DAN

Maçın başlangıç düdüğü ile birlikte ilk yarıda Eyüpspor’dan Tayfur Bingöl, henüz ilk dakikada açılış golünü attı ve takımı öne geçirdi.

EŞİTLİK BEŞİKTAŞ’TAN GELDİ

Beşiktaş, Eyüpspor’un bu golüne 18. dakikada Rafa Silva’nın kaydettiği golle cevap verdi ve eşitliği sağladı.

RASHICA İLE BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ

Siyah-beyazlı ekip, 45+2. dakikada Rashica’nın attığı golle soyunma odasına 2-1 önde giderek gitti.

SEMİH İLE FARK İKİYE ÇIKTI

İkinci yarıda Beşiktaş, etkili performansına devam etti ve 60. dakikada Semih Kılıçsoy ile skoru 3-1’e taşıdı. Maçın geri kalan bölümünde başka gol olmayınca Beşiktaş, sahadan galibiyetle ayrıldı.

NEW FC ARROYO’YA İLK ŞANS

Beşiktaş’ın yeni transferi Kenny Arroyo, 76. dakikada Joao Mario’nun yerine oyuna girerek 19 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla sahada yer almış oldu.

BEŞİKTAŞ’IN SIRADAKİ RAKİBİ KAYSERİSPOR

Bu galibiyetle puanını 41’e çıkaran Beşiktaş, gelecek hafta ligde Kayserispor’u konuk edecek. Eyüpspor ise 40 puanda kalarak, bir sonraki maçında Gaziantep FK’nın deplasmanına çıkacak.

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