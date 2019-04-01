Beşiktaş, Fabri ile anlaştı

Beşiktaş, deneyimli file bekçisi Fabri ile anlaşmaya vardı.

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Beşiktaş’ta uzun zaman file bekçiliği yapan Fabri’nin siyah-beyazlı ekip için pazarlık masasına oturduğu öğrenildi.

Beşiktaş’ta Fabricio Agosto Ramirez (Fabri) operasyonunun ilk iki adımının olumlu sonuçlandığı ortaya çıktı.

Beşiktaş yönetimi sezon başında İspanyol kalecinin yerine kadrosuna kiralık olarak kattığı Lonis Karius’un bekleneni verememesi üzerine yeniden Fabri’yi takıma kazandırmak için harekete geçmişti.

Siyah-Beyazlılar ilk olarak 31 yaşındaki file bekçisiyle görüşürken; Fabri, Beşiktaş formasını seve seve giyebileceğini bildirdi. Yönetim bunun üzerine Fulham Kulübü’nün yöneticileriyle de temasa geçti.

İngiliz yöneticiler, takımda yedek kaleci durumunda olan Fabri’nin transferine yeşil ışık yaktı. Bu transfere son nokta sezon bitiminde konacak. Başkan Fikret Orman kongre sonrası görevine devam ederse Fulham ile masaya oturarak pazarlığı bitirecek. Geçen sezon Beşiktaş’ta 34 lig karşılaşmasının 12’sini gol yemeden tamamlamış ve kalesinde toplam 30 gol görmüştü.

STAR