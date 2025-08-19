Beşiktaş, FC Lausanne’la antrenman yaptı

BEŞİKTAŞ’IN HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda FC Lausanne ile karşılaşacağı maça hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Antrenmanın yapıldığı BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer liderliğinde kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Eyüpspor maçında görev alan futbolcular, sesi düşük tutarak salonda rejenerasyon çalışması gerçekleştirerek günü tamamladı.

ANTRENMAN DETAYLARI

Diğer futbolcular, antrenmana ısınma koşularıyla başladı. Ardından 5’e 2 top kapma çalışmasıyla idman devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla son buldu. Basına kapalı bir şekilde gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.