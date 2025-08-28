Beşiktaş – FC Lausanne Maçı Yayınlanacak

MÜCADELENİN YAYIN DUYURUSU

Heyecan dolu anlar yaşanacak olan Beşiktaş – FC Lausanne karşılaşmasının yayın bilgileri netlik kazandı. Futbolseverler, bu mücadeleye dair hangi kanalda yayınlanacağını ve canlı yayın linkine nasıl ulaşabileceklerini öğrenme fırsatı bulacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi ön eleme turunda Beşiktaş, FC Lausanne ile karşı karşıya geliyor.

CANLI YAYIN DETAYLARI

Mücadele, Show TV ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Ayrıca Digiturk 22, D-Smart 23, Kablo TV 23, Tivibu 25, Turkcell TV+ 25, Vodafone TV 23 numaralı kanallar üzerinden ve Türksat uydusu ile internetten de şifresiz olarak izlenebilecek. Beklenen büyük heyecan dolu Beşiktaş – FC Lausanne maçı, 28 Ağustos Perşembe günü gerçekleşecek.

Karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak belirlendi. İstanbul’da futbolseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen bu mücadele, Beşiktaş’ın ev sahipliğinde Tüpraş Stadyumu’nda yapılacak. Mücadele sonrası skor bilgileri güncellenecek.