Beşiktaş – FC Lausanne Maçı Yayınları Açıklanmıştır

MAÇ HAKKINDA YAYIN BİLGİLERİ

Beşiktaş – FC Lausanne maçı için heyecanın zirveye ulaşacağı tahmin ediliyor. Futbolseverler, karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını ve canlı yayın bağlantısına nasıl ulaşacaklarını araştırırken, “Beşiktaş Avrupa’dan tamamen elendi mi?” sorusuna da cevap arıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi ön eleme turunda Beşiktaş ile FC Lausanne karşı karşıya gelecek.

YAYIN AKIŞI VE KANALLAR

Karşılaşma, Show TV’den canlı olarak ekrana gelecek. Bunun yanı sıra, mücadele; Digiturk 22, D-Smart 23, Kablo TV 23, Tivibu 25, Turkcell TV+ 25 ve Vodafone TV 23 numaralı kanallarından da izlenebilecek. Türksat uydusu üzerinden ve internet aracılığıyla da şifresiz olarak takip edilebilecek.

Büyük ilgi görecek Beşiktaş – FC Lausanne karşılaşması, 28 Ağustos Perşembe günü gerçekleşecek. Mücadelenin başlama saati ise 20.00 olarak belirlenmiş durumda. Şu an için Beşiktaş ile FC Lausanne arasındaki mücadele 0-0 devam ediyor. Bu eşleşmeyi kazanan takım yoluna devam ederken, kaybeden ekip Avrupa defterini kapatacak.