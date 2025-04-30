Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisi’ne Hazırlanıyor

BEŞİKTAŞ DERBİ HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi için çalışmalarına hız kesmeden sürdürüyor. Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman, hem kondisyon hem de taktik çalışmaları içeriyordu.

ANRENMAN PROGRAMI VE İÇERİĞİ

Antrenman 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başladı ve ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi. Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.45’te gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.