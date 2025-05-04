Beşiktaş, Fenerbahçe Maçında Değişiklik Yaptı

BEŞİKTAŞ’TA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe derbisinde son oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının ilk 11’inde iki değişikliğe gitti. Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Solskjaer, Hatayspor maçında start veren Emirhan Topçu ve Ciro Immobile’nin yerine sarı kart cezası sona eren Arthur Masuaku ile Alex Oxlade-Chamberlain’a görev verdi.

TAKIM KADROSU AÇIKLANDI

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Arthur Masuaku, Emrecan Terzi, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Mustafa Hekimoğlu ve Rafa Silva’nın yer aldığı 11 ile başladı. Yedek oyuncular arasında ise Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Felix Uduokhai, Ciro Immobile, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç ve Necip Uysal bulunuyor.

NECİP UYSAL KADRODA YER ALDI

Beşiktaş’ın Kaptanı Necip Uysal, uzun süreli sakatlığının ardından Fenerbahçe derbisinde kadroda özellikle dikkat çekti. Uysal, bu sezonun ilk haftasında Samsunspor ile oynanan maçta görev aldıktan sonra 267 gün aradan sonra yeniden bir maç kadrosunda yer aldı.

FELIX UDUOKHAİ KADRODA GERİ DÖNDÜ

Siyah-beyazlı formayı giyen Felix Uduokhai, yaşadığı sakatlık nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalmıştı. Uduokhai, en son Süper Lig’de oynanan Konyaspor mücadelesinde görev aldı ve Fenerbahçe derbisinde 21 kişilik kadroda yer alabilmek için geri döndü.