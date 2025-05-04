Beşiktaş, Fenerbahçe’ye karşı mücadele etti

BEŞİKTAŞ’TA İLK 11 DEĞİŞİKLİKLERİ

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe’ye konuk olan Beşiktaş’ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maçın ardından ilk 11’de iki değişiklik yaptı. Solskjaer, ligdeki Atakaş Hatayspor maçının kadrosuna göre bu değişiklikleri gerçekleştirdi. Cezası sona eren Arthur Masuaku, Hatayspor maçında ilk 11’de başlayan savunma oyuncusu Emirhan Topçu’nun yerine görevlendirildi. Siyah-beyazlı ekip, santrfor orijinalinde olmayan bir kadroyla sahaya çıkarken, Ciro Immobile yedek soyundu. Alex Oxlade-Chamberlain ise orta sahada forma giydi. Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında sahaya şu 11 ile çıktı: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Arthur Masuaku, Emrecan Terzi, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Mustafa Hekimoğlu ve Rafa Silva. Yedekler arasında ise, Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Felix Uduokhai, Ciro Immobile, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç ve Necip Uysal yer aldı.

NECİP UYSAL 267 GÜN SONRA KADRODA

Beşiktaş kaptanı Necip Uysal, 267 gün aradan sonra maç kadrosuna dahil oldu. Sezonun başında, 24 Ağustos’ta sakatlanan tecrübeli futbolcu, uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Takımla yaptığı idmanların ardından 34 yaşındaki futbolcu, Ole Gunnar Solskjaer tarafından Fenerbahçe derbisi kadrosuna alındı. Necip, bu sezon sadece 11 Ağustos’ta, ligin ilk haftasında oynanan Samsunspor karşılaşmasında forma giymişti.

UDUOKHAİ DE KADRODA YER ALDI

Süper Lig’in 28. haftasında Konyaspor ile oynanan maçta sakatlanan defans oyuncusu Felix Uduokhai, yaklaşık iki ay aradan sonra kadroda yer aldı. 15 Mart’ta sakatlanan Uduokhai’nin sağ ayak bileği tendonlarında yırtık tespit edilmişti. Bireysel çalışmalarını sürdüren futbolcu, bu hafta takımla idmanlara katılmaya başlamıştı. Fenerbahçe derbisinin esame listesinde yer bulan Uduokhai, kendisine görev verilmesi durumunda 51 gün sonra forma giymiş olacak.

MASUAKU CEVAPLARINI VERDİ

Beşiktaş’ta sarı kart cezasını tamamlayan Arthur Masuaku, Fenerbahçe derbisinde stoper pozisyonunda görev aldı. Norveçli teknik direktör, sakatlığı devam eden Emirhan Topçu’nun yerine Masuaku’yu stoper mevkisinde değerlendirdi. Beşiktaş’ın sol bekinde ise genç futbolcu Emrecan Terzi görev aldı.

SALİH UÇAN KADRODA YER ALMADI

Orta saha oyuncusu Salih Uçan, sakatlığı nedeniyle derbi maç kadrosuna dahil olamadı. Tecrübeli futbolcu, yaptığı çalışma sırasında alt adalesinde ağrı hissetti. Salih, bu sezonki 28 maçında 1 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

EMRECAN TERZİ İLK DERBİSİNİ OYNADI

Beşiktaş’ta sol bek oyuncusu Emrecan Terzi, Fenerbahçe karşısında kariyerinin ilk derbisinde sahaya çıktı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından ilk 11’de görevlendirilen 21 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk maçına Hatayspor ile oynanan müsabakada çıkmış ve o karşılaşmada 1 asist yapmıştı.

TARAFTAR DESTEĞİ BÜYÜKTÜ

Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada Beşiktaş taraftarları, takımlarını yalnız bırakmadı. Ülker Stadı’nda yerini alan yaklaşık 2 bin 100 Beşiktaşlı taraftar, maç öncesinde takımlarına tezahüratlarla destek verdi.