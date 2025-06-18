Beşiktaş, Fenerbahçe’ye karşı tepkili

MAÇIN SONUÇLARI VE TEPKİLER

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinin ilk karşılaşmasında Beşiktaş Fibabanka’yı 94-76’lık bir skorla mağlup etti. Ancak karşılaşmanın önemli olaylarından biri, hakem kararlarına yönelik gelen eleştiriler oldu. Beşiktaş’taki tepkiler saha kenarında artış gösterirken, yöneticiler arasında bir tartışma yaşandı. Bu tartışma, Beşiktaş yöneticisi Özkan Arseven ile Fenerbahçe Basketboldan Sorumlu Yönetici Sertaç Komsuoğlu arasında gerçekleşti.

HAKEM KARARLARINA SERT ELEŞTİRİ

Maç sonrası bir basın toplantısı düzenleyen Beşiktaş kulübü yöneticisi Özkan Arseven, hakem Yener Yılmaz’ın kararlarını eleştirerek, “Skandal hakem yönetimiyle Beşiktaş camiasına ne kadar düşman olduğunu gösteren hakem Yener Yılmaz artık haddini aşarak haksız yere 3 kez doğru ‘challenge’ görerek, sahadaki 3 hakemin görmeyerek kenardan bir hocanın yakalaması sonrası bahsettiğimiz hakem, hocamızı atmıştır. Oyuna direkt olumsuz katkısı olmuştur.” dedi. Ayrıca, Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri ile birçok kez görüşmüş olduklarını ve Bu tür hakemlerin neden bu maça atandığını sormak istediklerini belirtti.

BEŞİKTAŞ’IN HAKLARI İÇİN MÜCADELE

Arseven, TBF’nin hakem skandallarına son vermesi gerektiğini vurgulayarak, “Tamamen bu takımın hakkı yenmiştir. Tamamen Beşiktaş’ın aleyhine çalınan düdüklerle haksız bir şekilde takımımız mağlup olmuştur.” ifadelerini kullandı. Beşiktaş’ın her maçta adalet beklediğini ve mücadele edeceklerini belirten Arseven, “Adaletli maçlarda Beşiktaş’ın neler yapabileceğini hepimiz gördük.” diyerek sözlerine devam etti.

FENERBAHÇE YÖNETİCİSİNE ELEŞTİRİLER

Beşiktaş yöneticisi Özkan Arseven, Fenerbahçe’nin yöneticisi Sertaç Komsuoğlu’nu da eleştirdi. “Bugün tribünlerde nahoş olaylar yaşadık. Holiganların bize karşı saldırganlığı, küfürleri son bulmalı.” diyen Arseven, “Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu Sertaç Komsuoğlu’nun tamamen holiganizm tarafında olduğu izlenimini edindim.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, yaşanan tatsız olaylar sonrası Fenerbahçe’den özür beklediğini ifade etti.

ADALLET BEKLENTİSİ

Arseven son olarak, “Hakem kararları böyle olmaz. Biz adalet istiyoruz. Adaletli olan her maçta Beşiktaş kazanmayı bilecektir.” diyerek sözlerini noktaladı. Ayrıca, mücadele ettikleri ilk maçta yaşanan hakem meselelerinin ardından, ilerleyen karşılaşmalarda bu tür olayların tekrarlanmayacağına dair umutlu olduğunu belirtti.