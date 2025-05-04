Beşiktaş, Fenerbahçe’ye konuk oldu

BEŞİKTAŞ’IN DEPLASMANDAKİ HAZIRLIKLARI

Süper Lig’in 34’üncü haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe’yi Ülker Stadyumu’nda konuk oldu. Karşılaşma saat 19.00’da başladı ve hakem Yasin Kol maçın düdüğünü çaldı. Kol’un yardımcıları, Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 5-1’lik Hatayspor galibiyetinin 11’ini iki değişiklikle sahaya sürdü. Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Emirhan Topçu’nun yerine Masuaku, Ciro Immobile’nin yerine ise Oxlade-Chamberlain sahada yer aldı.

DEFANSTA YENİ DÜZEN

Kaleyi Mert Günok’a emanet eden Solskjaer, savunma dörtlüsünü Svensson, Paulista, Masuaku ve Serkan Emrecan Terzi’den oluşturdu. Orta sahada ise Hadziahmetovic, Gedson ve Oxlade-Chamberlain iş başındaydı. Norveçli teknik adam, hücum hattında Rashica, Mustafa Hekimoğlu ve Rafa Silva’ya şans verdi. Demokratik Kongolu sol bek Masuaku, Fenerbahçe derbisinde savunmanın sol stoperi olarak görev aldı. Sakatsızlığı devam eden oyuncular yüzünden zorluk yaşayan Solskjaer, Emirhan Topçu’nun yokluğu nedeniyle Masuaku’ya fırsat verdi.

FORMASYON DEĞİŞİKLİĞİ DEVAM EDİYOR

Galatasaray derbisinde santrforsuz bir oyun tercihi yapan Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe karşısında da aynı formasyonu benimsedi. Kadıköy deplasmanında santrfor Immobile’yi yedek bırakıp 4-6-0 formasyonunu tercih eden teknik adam, böylelikle bir kez daha bu taktiği uygulamış oldu.

NECİP UYSAL’IN DÖNÜŞÜ

Siyah-beyazlı ekibin kaptanı Necip Uysal, 256 gün aradan sonra bir maç kadrosunda yer aldı. Sezon başında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Uysal, son günlerde takımla antrenmanlara katılmaya başlamıştı. Son olarak Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda Lugano ile oynanan maçta kadroda yer bulmuştu.

GENÇ OYUNCULARIN DERBİ HEYECANI

Beşiktaş’ın 21 yaşındaki sol beki Serkan Emrecan Terzi, Fenerbahçe karşısında ilk kez derbi heyecanı yaşadı. Geçtiğimiz sezon 12 maça çıkmış olan genç oyuncu, bu sezon sadece geçen haftaki Hatayspor müsabakasında görev aldı. Mustafa Hekimoğlu da kariyerindeki ilk Fenerbahçe derbisinde forma giydi ve sezonun ilk yarısında yedek kalarak maça katılmamıştı.