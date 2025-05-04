Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 1-0 yendi

BEŞİKTAŞ’IN DERBİ GALİBİYETİ

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Kadıköy’de gerçekleşen derbi mücadelesinde Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 1-0 yenerek Avrupa kupalarına katılma umudunu devam ettiriyor. Santrfor pozisyonunda bir kadro ile derbiye çıkan Beşiktaş, ilk yarıda bir penaltı fırsatını değerlendiremese de, Gedson Fernandes, ilk yarının bitimine 1 dakika kala Mert Müldür’ün hatasından faydalanarak galibiyeti getiren golü attı. Bu sezon şampiyonluk yarışında erken kopan Beşiktaş, 5 derbiden 4’ünü kazanmayı başardı.

DERBİ TARİHİNDE BİR BAŞARI DAHA

Sezonun ilk derbisinde Galatasaray’ı 5-0 yenerek Süper Kupa’nın sahibi olan Beşiktaş, ligdeki derbilerde tek bir yenilgi yaşadı. Ligin ilk yarısında Galatasaray’da 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı’nda Fenerbahçe’yi 1-0 yenmeyi başardı. Sezonun ikinci yarısında konuk ettiği Galatasaray’ı 2-1 yenen Beşiktaş, Kadıköy’de Fenerbahçe’yi de 1-0 yenerek derbi galibiyetlerine 4. kez imza attı. Bunun yanında, Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, rakibini Dolmabahçe’de 2-1 mağlup etmeyi başardı.

GEÇMİŞİN İZLERİ

Beşiktaş, 20 yıl aradan sonra Fenerbahçe ile aynı sezonda iki lig maçını da kazanmayı başardı. En son 2004-2005 sezonunda hem iç sahada hem de deplasmanda Fenerbahçe’yi mağlup eden siyah-beyazlılar, o dönemdeki İnönü Stadyumu’nda oynanan maçı 2-1 kazanmıştı. Beşiktaş, Kadıköy’de Daniel Pancu’nun kaleye geçtiği tarihi derbiyi 4-3 kazanarak o sezonda iki derbiyi de kazanan bir takım olarak tarihe geçti.

GEDSON FERNANDES’TEN GOL DESTEĞİ

Beşiktaş’ın derbideki golünü atan Gedson Fernandes, ligdeki gol sayısını 6’ya yükseltti. Büyük maçlarda goller kaydeden Portekizli oyuncu, Trabzonspor ve Galatasaray’ın ardından Fenerbahçe karşısında da fileleri havalandırdı. Bu sezonda profesyonel kariyerinin en yüksek gol sayısına ulaştı ve toplamda 11 gol kaydetti. Ayrıca, UEFA Avrupa Ligi ön eleme mücadelesinde Lugano’ya 3 gol atarak dikkat çekti.

PENALTIDA HATA, GOLDE BAŞARI

Gedson Fernandes, ilk yarıda kullanılan penaltıyı değerlendiremese de, 44. dakikada Mert Müldür’ün hatalı pasında bulduğu fırsatı iyi değerlendirerek teamını öne geçirdi. Penaltıyı kullandığı esnada tribünlerden yüzüne lazer tutulması ise dikkat çekti.

SAVUNMA HATTI SAKATLANMALAR YAŞIYOR

Beşiktaş, derbi öncesinde Emirhan Topçu ve Felix Uduokhai’nin sakatlığı sebebiyle savunma hattında zorluk yaşadı. Arthur Masuaku’nun stoper olarak görev yaptığı bu maçta, sol bek Emrecan Terzi, 62. dakikada sakatlandı. Saha içinde müdahale edilen Emrecan oyundan alınırken yerine Uduokhai geçti. Uduokhai, 5 maçlık bir aranın ardından takıma döndü.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN YAPICI TEPKİ

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaşlı futbolcuları alkışlayarak tebrik etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, galibiyeti kutlamak için Beşiktaşlı futbolcuların olduğu deplasman tribününe giderek alkışladı. Siyah-beyazlı yedek kulübesi ise bu jesti alkışlayarak yanıt verdi.

MOURINHO VE SOLSKJAER REKABETİ

Kadıköy’de oynanan derbi, Jose Mourinho ile Ole Gunnar Solskjaer’ın 6. karşılaşmasına da sahne oldu. Daha önce İngiltere’de 5 kez karşı karşıya gelen bu iki teknik adam, 2’şer galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. Bu derbide, Solskjaer’in Beşiktaş’ı Mourinho’nun Fenerbahçe’si karşısında 1-0 yenerek rekabette üstünlüğü ele geçirdi.