Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 1-0 Yendi

MAÇIN DETAYLARI

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynadığı derbi maçında 1-0 mağlup oldu. Maçın hakemleri Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci olarak görev yaptı. Fenerbahçe’nin kadrosunda İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred, Oğuz Aydın, Talisca, Szymanski ve En-Nesyri yer aldı. Beşiktaş’ta ise Mert Günok, Svensson, Paulista, Masuaku, Emrecan Terzi, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Rashica, Oxlade-Chamberlain, Mustafa Hekimoğlu ve Rafa Silva mücadele etti.

Maçta tek gol Dk. 44’te Gedson Fernandes tarafından Beşiktaş adına kaydedildi. Fenerbahçe, ilk yarıda gol bulma çabalarına devam etti. 46. dakikada Tadic’in pasıyla ceza sahasına giren Mert Müldür’ün yakın mesafeden vuruşu, kaleci Mert Günok tarafından engellendi. 51. dakikada Talisca’nın kullandığı serbest vuruşta kaleci günok, topu zorlukla kontrol etti.

YARIŞMA VE KALECİ PERFORMANSLARI

58. dakikada Skriniar, Talisca’yı topla buluşturdu ancak Brezilyalı’nın şutu az farkla dışarı gitti. 74. dakikada yine Talisca, direkt kaleye gönderdiği şutta, kaleci Günok son anda topu çıkardı. 90+1. dakikada Fenerbahçe, Dzeko ile bir kafa vuruşu ile tehlike yaratsa da top üstten dışarı gitti. 90+8’de Rafa Silva’nın pasıyla Immobile’nin sert vuruşu da kaleci İrfan Can Eğribayat tarafından kontrol edildi.

KARTLAR VE TEMASLAR

Maçta birçok sarı kart çıktı. Fenerbahçe’den Çağlar Söyüncü, Skriniar ve Djiku, Beşiktaş’tan Mustafa Hekimoğlu, Uduokhai, Mert Günok ve Masuaku uyarıldı. Beşiktaş, mücadeleyi 1-0’lık skorla kazanarak önemli bir galibiyet aldı.