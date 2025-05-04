Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 1-0 Yendi

AMİR HADZIAHMETOVIC’İN MUTLULUĞU

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe’yi 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde eden Beşiktaş’ta, Bosna Hersekli futbolcu Amir Hadziahmetovic, 3 puanı kazandıkları için memnun olduklarını belirtti. Ülker Stadı’nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, zorlu bir maçı geride bıraktıklarını ifade etti. Kadıköy’den puan almanın kolay olmadığını bildiklerini vurgulayan Hadziahmetovic, “Bugün bunu bilerek sahaya çıktık. Gerçekten çok iyi oynadık. Takım bugün kompakt oynadı, 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz.” dedi.

DERBİLERİN ÖZELLİĞİ

Takımın her maçta farklı bir taktikle sahaya çıktığını vurgulayan Hadziahmetovic, derbi maçlarının daha farklı bir atmosferde geçtiğini söyledi. “Derbi maçlar daha farklı olabiliyor, oyuncular da biraz daha motive oluyor. Gerçekten büyük maçları iyi oynadık. Ligde üçüncü olmak istiyoruz ve bu yolda devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

KENDİ PERFORMANSI ÜZERİNE

Kendi performansı hakkında gelen soruları da yanıtlayan Hadziahmetovic, “Çok çalıştım, her gün antrenmanlarda yüzde 100’ümü vermeye çalışıyorum. Şans gelmesini bekledim. Son 2-3 maçta şans buldum ve iyi kullandım. Son haftalarda ve önümüzdeki sene daha iyi olacağım.” diyerek açıklamalarını tamamladı.